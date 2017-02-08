Суд разрешил прокурору не платить 100 тысяч бывшему вице-спикеру Калетнику

Калетник требовал от ГПУ опровергнуть, что он имеет отношение к 14 га леса стоимостью 18 млн. грн. вблизи Киева

Бывший первый вице-спикер Верховный Рады Игорь Калетник, находящийся в розыске, напомнил о себе.

Как рассказали нам в генпрокуратуре, Калетник в судебном порядке требовал от ГПУ опровергнуть, что он имеет отношение к 14 га леса стоимостью 18 млн. грн. вблизи Киева. Напомним, эти земли были возвращены государству.

"В генпрокуратуру официально поступило решение Апелляционного суда Киева, в котором суд отказался обязать ГПУ и меня как прокурора признать недостоверной и опровергнуть информацию о причастности бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника к незаконному завладению землей, – рассказал нам прокурор генеральной прокуратуры Владислав Куценко. – Речь идет о землях возле Киева. Калетник требовал взыскать с меня 100 тысяч гривен морального ущерба. В конце прошлого Печерский суд отказал полностью в удовлетворении иска, а сейчас апеляционный суд оставил в силе это решение".

Напомним, в декабре 2014 года ГПУ объявила Калетника в розыск по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет..