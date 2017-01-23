39 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии (видео)

В результате схода с рельсов пассажирского поезда вблизи города Визианагарама в индийском штате Андхра-Прадеш погибли по меньшей мере 27 человек, еще около 50 – ранены.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар – столицу штата Орисса.



Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. Количество погибших в аварии поезда на востоке Индии составило 39 человек.



