53-летний житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны стоимостью миллион гривен (видео)

Если в отношении правонарушителя возбудят уголовное производство, ему может грозить до восьми лет лишения свободы

В Запорожье во время обыска дома 53-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками, правоохранители обнаружили у него 10 кг марихуаны. На нелегальном наркорынке стоимость такого количества травы оставляет примерно один миллион гривен, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

"В результате предпринятых мер полицейские изъяли в доме фигуранта бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке – ящики с 3 кг этого наркотического вещества, в гараже и подвале – стеклянные и полимерные банки с 1 кг наркотика. В общем у правонарушителя изъято 10 кг марихуаны ,стоимость которой на нелегальном наркорынке составляет примерно 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.

53-летний житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны. Видео: facebook.com/DPN.NP

Изъятые вещества были направлены на экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос об возбуждении относительно 53-летнего фигуранта уголовного производства за хранение наркотических веществ в особо крупных размерах (ч.3 ст. 309 УК Украины). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения воли на срок до восьми лет.