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53-летний житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны стоимостью миллион гривен (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/49_main.1482945668.png http://www.segodnya.ua/img/article/7840/49_tn.1482945668.png Происшествия и криминал Если в отношении правонарушителя возбудят уголовное производство, ему может грозить до восьми лет лишения свободы

53-летний житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны стоимостью миллион гривен (видео)

Сегодня, 01:45

Если в отношении правонарушителя возбудят уголовное производство, ему может грозить до восьми лет лишения свободы

Житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны. Стопкадр видео Департамента противодействия наркопреступности
Житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны. Стопкадр видео Департамента противодействия наркопреступности

В Запорожье во время обыска дома 53-летнего местного жителя, подозреваемого в торговле наркотиками, правоохранители обнаружили у него 10 кг марихуаны. На нелегальном наркорынке стоимость такого количества травы оставляет примерно один миллион гривен, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

"В результате предпринятых мер полицейские изъяли в доме фигуранта бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке – ящики с 3 кг этого наркотического вещества, в гараже и подвале – стеклянные и полимерные банки с 1 кг наркотика. В общем у правонарушителя изъято 10 кг марихуаны ,стоимость которой на нелегальном наркорынке составляет примерно 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.

53-летний житель Запорожья хранил дома 10 кг марихуаны. Видео: facebook.com/DPN.NP

Изъятые вещества были направлены на экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос об возбуждении относительно 53-летнего фигуранта уголовного производства за хранение наркотических веществ в особо крупных размерах (ч.3 ст. 309 УК Украины). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения воли на срок до восьми лет.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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