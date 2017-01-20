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В Запорожье из Африки привезли опасную инфекцию http://www.segodnya.ua/img/article/7902/62_main.1484925759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/62_tn.1484925759.jpg Происшествия и криминал Два украинца заболели тропической малярией. Обоим пострадавшим противомалярийная терапия была начата с опозданием в несколько дней

В Запорожье из Африки привезли опасную инфекцию

Сегодня, 17:22

Два украинца заболели тропической малярией. Обоим пострадавшим противомалярийная терапия была начата с опозданием в несколько дней

Фото с сайта The Conversation
Фото с сайта The Conversation

В Запорожье завезли тропическую малярию, однако угрозы ее распространения среди населения нет.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"В январе этого года среди жителей г. Запорожье зарегистрировано два случая завозной тропической малярии. Больные находились в служебной командировке в течение двух месяцев в одной из стран Африки, где существуют природные очаги малярии. Обоим пострадавшим специфическая противомалярийная терапия была начата с опозданием в несколько дней из-за их несвоевременного обращения за медицинской помощью", – рассказали в ОГА.

Отмечается, что малярия передается от больного к здоровому человеку через укусы комаров рода Анофелес. Во время командировки специфическое противомалярийное профилактическое лечение эти пациенты не получали.

Ежегодно в Украине регистрируется несколько десятков завозных случаев малярии среди туристов, военнослужащих и тех, кто выезжает работать в страны, где существуют природные очаги малярии.

Главной причиной заболевания чаще всего является то, что люди игнорируют меры профилактики по малярии, чтобы избежать заболевания.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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