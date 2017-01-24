Александрийского маньяка отправили под суд

Сегодня, 17:09

Серийный убийца лишил жизни 13-летнего ребенка и 21-летнюю девушку в Кировоградской области

Обвиняемый является вменяемым. Фото: Stripnews.org
Обвиняемый является вменяемым. Фото: Stripnews.org

В Кировоградской области будут судить серийного убийцу, на счету которого смерть 13-летнего ребенка и 21-летней девушки.

Завершено досудебное расследование в отношении 46-летнего преступника, обвиняемого в совершении резонансных убийств в г. Александрия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе следствия собрано достаточное количество доказательств того, что именно обвиняемый ограбил и убил 13-летнего подростка и 21-летнюю девушку из г. Александрия. В отношении еще одной жительницы города он совершил разбойное нападение, совмещенное с неоконченным покушением на убийство", – рассказали в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в суд по п.2, п.4, п.6, п.13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений лицом, которое ранее совершало умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Согласно заключению стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый является вменяемым. Мужчина находиться под стражей.

В пресс-службе полиции Кировоградской области добавляют, что серийного убийцу местные жители называют "александрийским маньяком". За тяжкие преступления ему грозит лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее судимый за убийство 46-летный уроженец Волыни из мест несвободы был досрочно освобожден по "закону Савченко" в феврале прошлого года. Уже в августе его задержали  за грабеж и начали подозревать в причастности к исчезновению и убийству детей в Кировоградской области. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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