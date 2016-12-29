Автобус с пассажирами перевернулся на остановке в Полтаве: есть пострадавшие (фото)

В Полтаве на остановке общественного транспорта "Фарфоровый завод" произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В салоне микроавтобуса "Мерседес" находилось более десяти пассажиров, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Около полуночи водитель легкового автомобиля столкнулся с микроавтобусом, в результате сильного бокового удара автобус с пассажирами перевернулся.

"Переломы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса, 1956 года рождения, и один из его пассажиров, 1988 года рождения. Автомобилем скорой медицинской помощи они были доставлены в больницу. Медицинское обследование водителя легкового автомобиля, 1980 года, показало наличие в его крови алкоголя", – отмечают в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 22 декабря в Полтаве под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина.