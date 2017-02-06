Автоматы, пистолеты и патроны: в Полтавской области задержали торговца оружием (фото)

Сегодня, 19:12

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, источник происхождения арсенала оружия устанавливает следствие


У мужчины нашли арсенал оружия. Фото: полиция

У мужчины нашли арсенал оружия. Фото: полиция

У мужчины нашли арсенал оружия. Фото: полиция

У мужчины нашли арсенал оружия. Фото: полиция

У мужчины нашли арсенал оружия. Фото: полиция

В Полтавской области задержан торговец оружием.

Как сообщает пресс-служба полиции, время обысков у подозреваемого нашли два автомата АК-47, один автомат АКСУ, два пистолета "Макарова" с глушителем и патроны различного калибра.

Сейчас источник происхождения арсенала оружия устанавливает следствие.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Николаеве ликвидировали вооруженную банду вымогателей. Во время обысков правоохранители нашли оружие с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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