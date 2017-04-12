"Организованная банда со своим уставом": появились новые детали избиения школьниц в Чернигове

Перед спланированной дракой подростки оговаривают уровень жестокости и силу, с которой будут избивать свою жертву, рассказывает журналист

Девушки, которые избили школьниц в Чернигове, являются членами организованной группы подростков. Участники этой банды постоянно собираются в одном и том же месте в центре города и решают конфликтные вопросы с помощью драки.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказал журналист Руслан Шийка, который провел расследование скандального происшествия.

"Это организованная группа подростков. Банда. Потому что там есть свои неписаные правила, свои уставы. В этой компании есть центр, который следит, чтобы эти правила соблюдались. Оказывается, что конфликтные вопросы эти дети решают забиванием так называемой "стрелы". Есть даже целые кодексы поведения во время решения этих вопросов", – рассказывает журналист Руслан Шийка.

По его словам, перед спланированной дракой подростки оговаривают уровень жестокости и силу, с которой будут избивать свою жертву. Например, решают бить до крови или до потери сознания.

Устроить драку без повода подростки не могут, поэтому часто провоцируют конфликт. После этого и "набивают стрелу", чтобы "решить" надуманную проблему.

Банда этих подростков существует в Чернигове уже больше двух лет. Так называемым лидером группы является 14-летняя блондинка Маша – девушка в бордовой клетчатой рубашке на скандальном видео. Это она вместе с другими подростками на записи избивает свою ровесницу Полину Малоштан.

В то же время, говорят местные жители, несовершеннолетние хулиганы собирались в центре Чернигова и раньше. Владелица местного кафе уже около шести лет наблюдает, как у ее заведения встречаются компании агрессивных подростков.

"На протяжении 6 лет. Это проклятие моего заведения. Они сюда не заходят. Они там курят, пьют, писают, какают, целуются. Здесь постоянно было кодло, но с каждым годом они все агрессивнее и агрессивнее. Я слышу, как они между собой общаются. Я говорю матами, а там вообще слов нету. Одни выросли, одни ушли. И вот пришло новое поколение, и они еще страшней, чем предыдущее. Ничем не занятые дети", – рассказывает женщина.

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.

Видео: соцсети

Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.

По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

В полиции отмечают, что за такое преступление даже несовершеннолетним участникам конфликта может грозить до 4 лет лишения свободы. Судьбу подозреваемых после завершения расследования решит суд.