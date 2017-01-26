Банда убийц нападала на валютчиков в Украине

Сегодня, 13:00

Большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления и на путь исправления не стали

Фото с сайта vedomosti-ua.com
Фото с сайта vedomosti-ua.com

В Украине разоблачили банду, которая подозревается в нападениях и убийстве валютчиков.

Вооруженную преступную группу из четырех человек задержали совместно работники полиции Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областей, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Группа совершала убийства граждан, занимающихся незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря по похожим обстоятельствам в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения", – рассказал начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев.

Отмечается, что большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления и, похоже, на путь исправления не стали.

"Будем избрать меру пресечения в виде ареста и надеемся, что суд нас поддержит. Доказательств достаточно", – добавил Сергей Князев.

За умышленное убийство двух лиц злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение — ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре прошлого года в Запорожье грабители убили топором валютчика и украли 20 тысяч долларов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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