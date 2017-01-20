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Банда воров орудовала в Кировоградской области (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/21_main.1484921460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/21_tn.1484921460.jpg Происшествия и криминал В преступную группу входили безработные местные жители в возрасте от 27 до 31 года, ранее не судимые 

Банда воров орудовала в Кировоградской области (фото)

Сегодня, 16:10

В преступную группу входили безработные местные жители в возрасте от 27 до 31 года, ранее не судимые 

В Кировоградской области задержали банду воров.

За два месяца злоумышленники совершили восемь краж из базовых станций операторов мобильной связи и десятки краж горюче-смазочных материалов с бензовозов, сообщает пресс-служба полиции.  

Идея заработать "легких денег" возникла у 30-летнего жителя областного центра в конце года. В итоге мужчина и выступил организатором преступной группы. Собрал своих знакомых, которые согласились участвовать в кражах, и все вместе злоумышленники принялись за дело.

"В начале лица ездили по окрестностям районов, выискивая, что могло бы стать добычей. Впоследствии, сосредоточили свое внимание на объектах, принадлежащих операторам мобильной связи. Так, вооружившись ломом злоумышленники пошли "добывать металл". Пока одни участники группы ломали металлические решетки ограждения, разбирали конструкции базовых станций, доставая изнутри детали оборудования, другие – грузили все в микроавтобус и с места происшествия убегали", – рассказывают в полиции.

Преступников поймали после очередной кражи в Новгородковском районе.

Как выяснилось впоследствии, кроме похищения металла злоумышленники причастны к кражам горюче-смазочных материалов из грузовых фур, водители которых останавливались на обочинах дорог на ночлег.

В настоящее время известно о более 30 подобных преступлений. Ориентировочное количество слитого с бензовозов горючего может достичь 6 тонн.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража".

Отмечается, что членами банды являются безработные местные жители в возрасте от 27 до 31 года, ранее не судимые.

Преступникам грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, им придется возместить причиненный ущерб на сумму около одного миллиона гривен.

Напомним, ранее в Запорожье обезвредили банду клофелинщиков, которые подыскивали своих жертв в центре города у ресторанов, дискотек и кафе. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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