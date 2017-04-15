Банду торговцев опасным наркотиком поймали в Кропивницком

Сегодня, 03:22

Преступники будут находиться под стражей два месяца, досудебное расследование продолжается

Фото: cdn-freehost.com.ua
Фото: cdn-freehost.com.ua

В Кропивницком правоохранители поймали двух человек, которые продавали особо опасный наркотик – опий.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры области.

"В настоящее время, указанным лицам сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении особо опасного наркотического средства с целью сбыта, и незаконном сбыте особо опасного наркотического средства, совершенного группой лиц, то есть уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УК Украины", – рассказали в прокуратуре.

Суд взял подозреваемых под стражу на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали метамфетамин. 
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