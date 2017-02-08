Бизнесмен пытался "подкупить" майора СБУ

Прекращение расследования в отношении его предприятия делец оценил в несколько тысяч гривен

В Житомире задержали винницкого предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители разоблачили ряд существенных нарушений в хозяйственной деятельности винницкого предприятия, занимающегося переработкой и хозяйственными операциями с лесоматериалами. Чтобы уйти от ответственности, бизнесмен решил "подкупить" майора СБУ.

"Прекращение расследования, которое грозило бизнесмену штрафом и применением спецсанкций к предприятию, делец оценил в четыре тысячи гривен, которые и предложил майору СБУ. Кроме того, потом он пообещал платить по тысяче гривен "откупной" с каждой успешной хозяйственной операции своей фирмы", – рассказали в пресс-службе.

Оперативники спецслужбы задержали мужчину вечером 7 февраля вблизи административного здания Управления СБУ в Житомире, когда он пытался передать деньги офицеру.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, депутат городского совета Днепра, который предлагал взятку в 12 тысяч долларов США, оказался на скамье подсудимых.