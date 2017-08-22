Борьба с амброзией: в Винницкой области село зарабатывает на ядовитом растении
Необычный способ борьбы с аллергеном придумал сельский голова
В Винницкой области сельский голова придумал, как бороться с опасным растением – амброзией. Он ее покупает. За килограмм селянам платит три гривни.
И хоть деньги голова предложил небольшие, зарабатывать на сорняке взялось все село.
Медики говорят: цветение амброзии в августе для аллергиков – настоящее испытание.
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