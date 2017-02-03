Браконьеры расстреляли шесть диких серн в Херсонской области

Сегодня, 12:59

Лесники утверждают, что стреляли в животных боевыми патронами. Из-за браконьерства в лесничестве серн почти не осталось

Фото с сайта tambov-zoo.ru
Фото с сайта tambov-zoo.ru

В Херсонской области, на территории лесничества в Алешковском районе, браконьеры убили шесть диких серн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на лесников.

"В ходе патрулирования с государственной лесной охраной мы проезжали по лесу и увидели следы автомашины, подъехали и увидели кровь диких серн. По следам было видно, как они грузились. Убито шесть серн. Трупы двух браконьеры оставили в лесу. На следующий день мы снова видели джип черного цвета, когда патрулировали, но перекрыть и остановить его мы не успели", – прокомментировал лесничий виноградарского лесничества ГП "Великокопановское лесоохотничье хозяйство" Виктор Коваленко.

По словам лесников, стреляли в животных боевыми патронами.

О расправе над сернами лесники сообщили правоохранителям. По информации от Отдела коммуникации ГУ НП Херсонской области, по этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.248 "Незаконная охота".

Сейчас в лесничестве из-за браконьерства серн почти не осталось.

Напомним, в Черниговской области живодеры расстреляли семью лосей с беременной самкой.
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