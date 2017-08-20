Чего не сделаешь ради денег: боевик рассказал о своих преступлениях на Донбассе

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет

На автовокзале Волновахи правоохранители задержали участника незаконных вооруженных формирований, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Было установлено, что 31-летний житель Волновахского района присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса – зарплата в 50 тыс. рублей. На деле же он получал вдвое меньше, однако свои обязанности добросовестно выполнял.

Получил позывной "Рыжий", в течение нескольких месяцев он служил в селе Петровка под Донецком, заряжал тяжелое оружие 120-миллиметровыми снарядами, которые стреляли в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ли ему было обстреливать жителей своего же района, ответил, что жалко, однако "чего не сделаешь ради денег".

По словам мужчины, им говорили, что стреляют они не по самому городу, однако все понимали, что это не так.

Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую "роскошь" имели только российские наемники.

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Когда его "коллеги" начали массово гибнуть, испугался и убежал к маме. Бег лесополосами к Зачатовке, две недели пешком. Убегая, выбросил удостоверение о службе в НЗФ.

Вернувшись домой, не долго думая, совершил другое преступление – обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.260 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.