Депутат Рады избил полицейского на Донбассе

Нардеп, который принимает участие в блокаде ж/д переезда в Бахмуте, вступил в конфликт с полицией

На блокпосте в городе Бахмут Донецкой области депутат Верховной рады, который принимает участие в блокаде торговли с оккупированной частью Донбасса, нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские проводили проверку автомобилей в рамках прекращения трафика нелегального оружия. 4 февраля было остановлено авто с 8 людьми в военной форме, у одного из которых нашли карабин СКС.

По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.

"Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, выказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах", – сообщили в полиции.

"Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, находится в больнице", – отметили в ведомстве.