Депутат Рады избил полицейского на Донбассе

Сегодня, 17:55

Нардеп, который принимает участие в блокаде ж/д переезда в Бахмуте, вступил в конфликт с полицией

Блокада ОРДЛО. Фото: Facebook
Блокада ОРДЛО. Фото: Facebook

На блокпосте в городе Бахмут Донецкой области депутат Верховной рады, который принимает участие в блокаде торговли с оккупированной частью Донбасса, нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Отмечается, что полицейские проводили проверку автомобилей в рамках прекращения трафика нелегального оружия. 4 февраля было остановлено авто с 8 людьми в военной форме, у одного из которых нашли карабин СКС.

По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.

"Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, выказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах", – сообщили в полиции.

"Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, находится в больнице", – отметили в ведомстве.
оружие, Донбасс, депутат, блокада, избил, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "Депутат Рады избил полицейского на Донбассе ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Олеся Цибулько. Фото: Facebook

Блокада Донбасса заморозит конфликт на долгие годы – советник министра

Вчера, 20:12

Те, кто организовывают блокировку, отказываются от нашей территории, подчеркнула Цибулько

Власть

Андрей Рева. Фото: из открытых источников

Рева раскритиковал блокаду Донбасса из-за угрозы энергоснабжению

Вчера, 16:11

Организаторы блокировки поставок угля могут быть связаны с автоблокадой Киева, отметил министр

Мнения

Эксперт уверен, что блокада поставок угля с Донбасса играет на руку России. Фото: из открытых источников

Блокада поставок угля с Донбасса выгодна России - эксперт

Вчера, 13:00

Блокировка может вынудить Украину закупать антрацит у РФ по гораздо более высоким ценам

Донбасс

Славянская ТЭС из-за блокады перешла в аварийный режим. Фото: из открытых источников

Славянская ТЭС из-за блокады перешла в аварийный режим

Вчера, 12:40

Запасов топлива хватит всего на несколько недель, заявляют на предприятии

Донбасс

Леонид Кравчук. Фото из открытых источников

Кравчук пояснил, с чем связано обострение ситуации в Авдеевке

1 Февраля, 15:55

Экс-президент отвергает взаимосвязь эскалации ситуации с переговорами Путина и Трампа

Донбасс

Фото: AFP

Экономическая блокада Донбасса наносит миллионные убытки Украине - СБУ

30 Января, 18:12

В спецслужбе называют блокаду железной дороги на Донбассе "политическим популизмом"

Донбасс

Георгий Тука. Фото: Facebook

Тука назвал возможные последствия блокады железной дороги на Донбассе

26 Января, 16:41

Блокирование поездов незаконно и нецелесообразно, и этим должны заняться правоохранительные органы, считает чиновник

Донбасс

Игорь Лапин. Фото: Facebook

Нардеп рассказал, как "прижать" Россию на Донбассе

18 Января, 14:29

По мнению нардепа, Москву нужно обременить проблемами на оккупированных территориях

Донбасс

Люди своими силами ведут торговлю. Фото: соцсети

На Донбассе уверяют, что масштабной торговли с оккупированными территориями нет

11 Января, 12:21

Блокада должна распространяться на товары двойного назначения, которые могут быть использованы против Украины

Политика

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: AFP

В МИД РФ грозят обострением на Донбассе, если Киев решится на экономическую блокаду

28 Декабря 2016, 11:06

Российские дипломаты призывают Киев не допустить подобной "авантюры"

Донбасс

Вадим Кривенко. Фото: Facebook

Нардеп рассказал, без чего невозможна полноценная блокада Донбасса

28 Декабря 2016, 10:55

В случае полной блокады, т.н. "ДНР" и " ЛНР" не просуществуют больше двух месяцев, считает политик

Донбасс

Ленур Ислямов. Фото: Facebook

Ислямов о блокаде Донбасса: Это обязательно нужно сделать

27 Декабря 2016, 14:51

Оккупированные территории испокон веков блокировали, чтобы нанести врагу ощутимый урон, рассказал активист

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования