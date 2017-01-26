Десятки заключенных сбежали из тюрьмы, предварительно устроив пожар (видео)

Между сотрудниками пенитенциарного учреждения и заключенными возник конфликт, после чего последние устроили пожар и сбежали. Часть из них удалось поймать и вернуть за решетку. В результате происшествия никто не пострадал.



Как сообщает агентство, в тюрьме Бауру сейчас отбывают наказание порядка 1,4 тысячи заключенных, в то время как она предназначена всего для 1,1 тысячи человек.



Президент Бразилии Мишел Темер ранее заявил, что намерен построить около 30 новых пенитенциарных заведений по всей стране, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы.



С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убиты более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.



