Дома мирных жителей на Донбассе охвачены пожарами из-за обстрелов боевиков – Жебривский

В результате обстрелов со стороны боевиков в ряде населенных пунктов на Донбассе дома мирных жителей охвачены пожарами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Так, пожары разгорелись на трех улицах в Жованке – обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского, и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на улице Вернадского.

Спасатели прибыли на место и застали уже пять сгоревших нежилых домов, в огне – еще три. По состоянию на 17:30 огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел.

Также в понеделник, 21 августа, в Водяном Ясиноватского района утром горели восемь нежилых зданий и три сарая, причины возгорания устанавливаются. В 11:21 пожарные расчеты прибыли туда и только до 17:30 смогли потушить огонь.

Напомним, стали известны подробности пожара в Киеве на проспекте Победы. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 21 августа в 16:50 в Киеве на проспекте Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составляет около 500 кв. м.