Дома мирных жителей на Донбассе охвачены пожарами из-за обстрелов боевиков – Жебривский

Вчера, 20:21

Снаряды боевиков вызвали возгорание нежилых домов и сухой травы

Павел Жебривский. Фото: Facebook
Павел Жебривский. Фото: Facebook

В результате обстрелов со стороны боевиков в ряде населенных пунктов на Донбассе дома мирных жителей охвачены пожарами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Так, пожары разгорелись на трех улицах в Жованке – обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского, и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на улице Вернадского.

Спасатели прибыли на место и застали уже пять сгоревших нежилых домов, в огне – еще три. По состоянию на 17:30 огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел.

Также в понеделник, 21 августа, в Водяном Ясиноватского района утром горели восемь нежилых зданий и три сарая, причины возгорания устанавливаются. В 11:21 пожарные расчеты прибыли туда и только до 17:30 смогли потушить огонь.

Напомним, стали известны подробности пожара в Киеве на проспекте Победы. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 21 августа в 16:50 в Киеве на проспекте Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составляет около 500 кв. м.
пожар, боевики, пожарные, жебривский, обстрелы

Вы сейчас просматриваете новость "Дома мирных жителей на Донбассе охвачены пожарами из-за обстрелов боевиков – Жебривский". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Один из осужденных "служил" под руководством Мозгового. Фото: СБУ

В Днепропетровской области осудили неудавшихся террористов

Вчера, 17:18

Мужчины планировали подорвать железнодорожные пути

Донбасс

Боевики понесли потери на Донбассе. Фото: AFP

Боевики понесли большие потери на Донбассе

Вчера, 15:48

В рядах противника много убитых и раненых

Россия

Все фото: 161.ru

В крупном российском городе пожар, пылает целый квартал

Вчера, 15:36

Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой

Происшествия

Под Киевом массово горит мусор

Вчера, 13:08

Сжигание мусора приводит к масштабным пожарам в экосистемах  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования