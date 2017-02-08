Драка произошла на сессии Черкасского областного совета

Сегодня, 14:23

Словесная перепалка, которая переросла в драку, началась из-за отказа директора коммунального предприятия прочитать отчет на украинском языке 


Драка на сессии Черкасского областного совета. Фото: vikka.ua

Драка на сессии Черкасского областного совета. Фото: vikka.ua

Драка на сессии Черкасского областного совета. Фото: vikka.ua

Драка на сессии Черкасского областного совета. Фото: vikka.ua

Драка на сессии Черкасского областного совета. Фото: vikka.ua

Сегодня на сессии Черкасского областного совета возникла драка.

Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр".

По данным местных СМИ, Борис Лебедцов отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от фракции "Свобода". Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

 Видео: infomist.ck.ua

В конце концов и.о. директора Борис Лебедцов прочитал отчет на государственном языке, отмечает dzvin.news.

Напомним, 19 января во Львовском горсовете произошла драка после голосования за создание мусоросортировочных станций и площадок для брикетирования отходов.
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