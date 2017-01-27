Душили и били: пассажиры угнали такси вместе с водителем

Сегодня, 18:43

Воспользовавшись моментом, когда один из похитителей отвлекся, таксист бросился бежать. Он выбежал на трассу и остановил первую попавшуюся машину

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Сумской области грабители напали на водителя такси и угнали автомобиль.

Мужчину били и душили. Сбежать от похитителей ему удалось только когда один из злоумышленников отвлекся, сообщает пресс-служба полиции.

По словам 28-летнего потерпевшего, в тот день вечером от диспетчера службы поступил заказ – нужно было забрать нескольких пассажиров от местного магазина. Прибыв по вызову, водитель увидел трех мужчин – двух молодых, лет тридцати, и одного пожилого. Пассажиры оплатили услугу заранее, после чего автомобиль двинулся в путь.

Уже на территории села, куда направлялась троица, на водителя напали. Двое молодых людей, схватив его за шею, стали душить и бить. Третий же пассажир, оказавшийся отцом одному из злоумышленников, наоборот, пытался успокоить своих спутников и требовал отпустить водителя, за что получил от своего сына сильный удар по ноге. В дальнейшем, уже не вмешиваясь в драку, пожилой мужчина покинул место происшествия и пешком пошел домой.

Злоумышленники же посадили таксиста на заднее сиденье, один из них сел рядом с ним и контролировал каждое движение человека, держа его за шею, второй же – сел за руль машины.

У таксиста отобрали куртку, бумажник с деньгами, в котором было около трех с половиной тысяч гривен, и мобильный телефон. Неподалеку от одного из придорожных кафе машина остановилась, и нападавшие начали выходить из машины. Воспользовавшись моментом, таксист бросился бежать. Несмотря на все угрозы, которые звучали ему в след, он выбежал на трассу и остановил первую попавшуюся машину. Водитель внедорожника подобрал беглеца и одолжил свой телефон. На место вызвали полицию.

Вскоре правоохранители задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого и его 30-летнего напарника, уроженца и жителя Краматорска. Оба злоумышленника признают свою вину. А на вопрос, зачем напали на таксиста, говорят, мол, захотелось покататься.

За совершенное преступление обоим приятелям грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Дальнейшую их судьбу решит суд.

Напомним, в прошлом году в Днепре два брата жестоко убили таксиста. Водитель отчаянно звал на помощь, но спасти его не удалось. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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