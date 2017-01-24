Два авто сгорели в Винницкой области (фото)

В Винницкой области за ночь сгорели два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона, на улице Магистральной в г. Жмеринка вспыхнул KIA Ceed.

"Возгорание удалось локализовать в 1:56, а ликвидировать в 01:57. Огнем уничтожен моторный отсек автомобиля, лобовое стекло, два колеса, передняя панель пассажирского отсека, повреждена отделка и пластмассовые детали салона", – рассказывают спасатели.

Фото: ГСЧС

Также подобный случай произошел в Мурованокуриловецком районе. Около 3:55 в одном из сел загорелся автомобиль Opel Vectra. Когда на место приехали спасатели, огонь полностью охватил машину. Пожар потушили в 4:35.

Фото: ГСЧС

Предполагаемая причина возгорания двух автомобилей – короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее в Сумах дотла сгорела маршрутка. Возгорание началось в задней части авто, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство.