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Два человека покончили с жизнью в Полтавской области http://www.segodnya.ua/img/article/7893/76_main.1484737113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/76_tn.1484737113.jpg Происшествия и криминал За сутки в регионе произошло полсотни краж и семь мошенничеств. Всего в области умерли 43 человека

Два человека покончили с жизнью в Полтавской области

Сегодня, 19:01

За сутки в регионе произошло полсотни краж и семь мошенничеств. Всего в области умерли 43 человека

Автор фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Полтавской области за минувшие сутки два человека покончили жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"За сутки, с 17 на 18 января 2017 года, в Полтавской области зарегистрировано 78 сообщений о преступных посягательствах, из них 17 раскрыто. За указанный период совершено 51 кража, семь мошенничеств, шесть наркопреступлений. Всего на Полтавщине умерло 43 человека, совершено два самоубийства", – рассказали в полиции.

Напомним, под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь ребенку. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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