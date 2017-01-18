Два человека покончили с жизнью в Полтавской области

За сутки в регионе произошло полсотни краж и семь мошенничеств. Всего в области умерли 43 человека

В Полтавской области за минувшие сутки два человека покончили жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"За сутки, с 17 на 18 января 2017 года, в Полтавской области зарегистрировано 78 сообщений о преступных посягательствах, из них 17 раскрыто. За указанный период совершено 51 кража, семь мошенничеств, шесть наркопреступлений. Всего на Полтавщине умерло 43 человека, совершено два самоубийства", – рассказали в полиции.

Напомним, под Киевом 14-летняя девочка прыгнула с шестого этажа. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь ребенку.