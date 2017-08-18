ФОТОФАКТ. Две авиабомбы нашли в Кировоградской области
Опасную находку уничтожили во время сплошного разминирования на территории бывшего полигона
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В Кировоградской области спасатели нашли две авиабомбы.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона, 17 августа специалисты проводили работы по уничтожению двух авиабомб П-50Ш, которые были обнаружены во время сплошного разминирования на территории бывшего Компанеевского полигона.
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Спасатели подчеркивают, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов, запрещается самостоятельно поднимать находку из земли.
"Не "экспериментируйте" с ней, не подвергайте воздействию огня. Отметьте место, где нашли неизвестный предмет, предупредите граждан об опасности и позвоните в Службу спасения по телефону "101", – отмечают в ГСЧС.
Напомним, в Днепропетровской области взорвали 500-килограммовую авиабомбу.
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