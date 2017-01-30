Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под домашнего ареста

Сегодня, 23:22

По данным СМИ, Дорошенко перестал ходить на вызовы следователя

Экс-глава банка &quot;Михайловский&quot; сбежал из-под домашнего ареста, фото ZN.ua
Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под домашнего ареста, фото ZN.ua

Экс-глава банка "Михайловский" Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. Об этом изданию Financial Club сообщили источники в ГПУ.

"Источник FinClub в правоохранительных органах сообщил, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе банка "Михайловский" Игорю Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск. Судья уже удовлетворил это прошение", – говорится в сообщении.

Адвокат Дорошенко никак не прокомментировал данную ситуацию изданию, ссылаясь на то, что у него закончился контракт с клиентом.

Напомним, Игоря Дорошенко арестовали в августе 2016 года на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 137,8 млн грн.

В декабре того же года Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко и применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста без внесения залога. Прокуратура подавала апелляцию на это решение, но Апелляционный суд Киева оставил эту меру пресечения без изменений.

Напомним, что Дорошенко подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка "Михайловский" до неплатежеспособности.
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