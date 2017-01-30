Экс-сотрудников "Беркута" осудили за похищение людей

Сегодня, 11:01

В прокуратуре рассказали, как организованная преступная группа сотрудников различных спецподразделений милиции, злоупотребляя властью, похищала и грабила людей

Ликвидированное в 2014 году подразделение милиции особого назначения &quot;Беркут&quot;. Фото: dt.ua
Ликвидированное в 2014 году подразделение милиции особого назначения "Беркут". Фото: dt.ua

Червонозаводский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным четырех участников вооруженной банды, в состав которой входили действующие на момент совершения преступления милиционеры, сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян, организатора преступной группы, 29-летнего харьковчанина, приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще двух участников организованной преступной группы (ОПГ), 28 и 29-летних старших сержантов милиции (бывших сотрудников батальона милиции особоно назначения "Беркут" и спецбатальона судебной милиции "Грифон") приговорили к 10 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четвертый член вооруженной банды, 40-летний мужчина, приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры, 2 ноября 2013 года бандиты совершили разбойное нападение на знакомого одного из членов преступной группы, занимался валютно-обменными операциями. На него напали, когда он вышел из пункта обмена валют.

Злоумышленники избили мужчину и ослепили слезоточивым газом. Бессознательном жертве связали руки и ноги, надели на лицо шапку и вывезли за кольцевую дорогу. В прокуратуре отметили, что данное дерзкое преступление банда совершила под видом законной задержания.

Связанную жертву бандиты оставили в лесополосе. У него забрали доллары США, евро и гривны в эквиваленте почти 350 тыс. Грн. Отобрали мобильный телефон, ключи и другие ценные вещи.

По информации прокуратуры, торой эпизод произошел через три недели. Злоумышленники инициировали дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в автомобиль своей жертвы. Машину приобрели накануне специально для совершения преступления.

Когда из пострадавшего авто вышел человек, злоумышленники, представляясь сотрудниками милиции, и со словами "Проводится спецоперация", положили жертву лицом на капот, а на руки надели наручники. Заинтересованным прохожим предъявляли свои служебные удостоверения милиционеров. Бандиты затолкали мужчину в салон его машины и увезли в неизвестном направлении.

В машине пострадавший виз 1 млн. 150 тыс. грн, которые он взял у родителей жены на приобретение квартиры. Злоумышленники остановились на соседней улице. Забрали деньги, мобильный телефон, ключи и другие личные вещи и оставили жертву на заднем сиденье машины в наручниках.

В прокуратуре отметили, что при совершении приступлений злоумышленники использовали холодное и огнестрельное оружие.

Организатора и участников ОПГ суд признал виновными в совершении бандитизма, незаконного обращения с оружием, незаконного похищения человека, разбоя, незаконного завладения транспортным средством и злоупотребления властью (ст.257, ч.3 ст.28, ч.1. Ст.263, ч .3. ст.146, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289, ч.2 ст.364 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что на данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, правоохранители задержали бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", который находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Киеве
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"Сегодня"

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