Эрудированный мошенник наживался на верующих в Житомирской области

В Житомирской области мошенник обокрал пенсионерку, представившись ксендзом.

Мужчина пришел в дом женщины якобы с помощью от верующих. Общался на польском языке, падал на колени и бил поклоны за ее здоровье, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Вежливый, прилично одетый и представительный с виду человек заговорил с хозяйкой на польском языке и сообщил о своей важной "миссии" – его делегировали польские верующие по благословению настоятеля местного костела, чтобы передать ей 100 долларов США помощи. Слово за слово – разговорились. Растрогана вниманием и толерантностью женщина даже и не возражала, когда он сообщил, что не имеет средств на горючее для авто, поэтому за 400 гривен, если бы ему дала хозяйка, был бы бесконечно благодарен", – рассказали в полиции.

Когда мошенник получил указанную сумму, он стал на колени и начал бить поклоны за здоровье женщины. А когда заметил тайник, ему внезапно захотелось чая или кофе. Хозяйка принялась на кухне готовить напиток, а "священник" тем временем похитил из тумбочки 26 тысяч гривен и 890 долларов США и спешно покинул дом. Тогда женщина и поняла, что случилась беда.

Фото: полиция

Некоторое время спустя полицейские вышли на след мошенника. Им оказался 33-летний житель Новоград-Волынского. Мужчина владеет немецким и польским языками, имеет высшее образование, однако уже побывал в местах лишения свободы за мошенничество.

"Я приехал к своему знакомому в гости в Корец, однако его не оказалось дома. Денег не было, поэтому и решил пойти на преступление, но все деньги обязательно верну", – уверяет житель Новоград-Волынского.

Впрочем, полицейские установили, что мужчина, без сомнения, планировал свои преступления. Выяснилось, что его отец когда-то работал в костеле, который расположен в Корце. Туда он наведывался время от времени, присматриваясь и интересуясь прихожанами. В райцентре, кроме 83-летней женщины, его жертвой стала еще одна местная жительница. "Священник", войдя в доверие к 79-летней пенсионерке, под предлогом обмена валюты украл 3100 гривен.

Теперь правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 185, 190 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, Апелляционный суд Киева осудил к пяти годам лишения свободы мужчину, который, прикрываясь продажей дачных домиков в Финляндии, обманул украинцев на 649 тыс. евро.