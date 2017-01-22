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Геращенко: Подозреваемых в покушении арестовали на два месяца http://www.segodnya.ua/img/article/7905/84_main.1485088060.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/84_tn.1485088060.jpg Происшествия и криминал Обоим подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения, отметил депутат

Геращенко: Подозреваемых в покушении арестовали на два месяца

Сегодня, 14:27

Обоим подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения, отметил депутат

Антон Геращенко. Фото: МВД
Антон Геращенко. Фото: МВД

Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

Об этом сообщил сам Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

"При выборе меры пресечения суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств из причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз", – отметил депутат.

По его словам, по 112 статье Уголовного кодекса Украины обоим подозреваемым грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

Геращенко подчеркнул, что подозреваемые в организации его ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со стороны Российской Федерации.

Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. По факту начато уголовное производство.

Позднее советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
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