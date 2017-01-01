Главарь "Востока" Ходаковский рассказал о колоссальных потерях среди боевиков за год (видео)

За 2016 год было уничтожено 200 боевиков так называемого батальона "Восток", который принимает участие в составе незаконных вооруженных формирований в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из главарей боевиков Александр Ходаковский во время интернет-конференции.

Так, на видео, которое обнародовано на сепаратистском канале в YouTube боевик заявил (с 24 минуты): "У нас официально подтвержденных за 2016 год 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от той цифры потерь, которые мы понесли за период войны 2014-15 года. 2016 год, как не странно, год этого очень непонятного перемирия привел "Восток" к таким потерям".

Ходаковский добавил, что эти потери включают боевиков из так называемого подразделения внутренних войск, из "подразделения "11 полка" и теробороны".

"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном – западном направлении, так и находится. Сейчас производит там ротации, но внутри себя. Один батальон самый потрепанный вывелся с промзоны (Авдеевки – ред.), его заменил другой батальон. Но "Восток" ожил. Мы сами себя ротирутием, сами себя меняем. Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери. Ну, что ж другого выхода нет. Мы знали, на что шли...", – посетовал главарь боевиков.