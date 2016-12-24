Год "закону Савченко": выходят на свободу тысячами и снова садятся, но уже пожизненно

По этому закону вышли на свободу почти 9000 человек, из которых 1000 человек снова совершили преступления

23 декабря исполнился год скандальному "закону Савченко". По данным Нацполиции, по нему досрочно вышли на свободу почти 9000 человек, из которых 1000 человек снова совершили преступления. Напомним, закон был подписан 23 декабря 2015 года, а его суть — один день содержания в СИЗО засчитывается как два. "Сегодня" выяснила, каковы последствия "закона Савченко" (см. инфографику).

РЕЦИДИВИСТЫ. Статистика МВД и тюремщиков шокирует: в течение 2017 года могут быть пересмотрены в меньшую сторону сроки почти для 50 тыс. заключенных! Кроме того, по данным Нацполиции, досрочно освобожденые в 2016 году уже совершили 29 убийств, 19 изнасилований, 84 разбойных нападения, угнали 31 автомобиль, совершили 760 краж, в 22 случаях нанесли тяжкие телесные повреждения и совершили 44 мошенничества. Многие освобожденные снова угодили за решетку, потому как снова совершили убийства, но уже с особой жестокостью. К примеру, как рассказала нам спикер Винницкой облполиции Анна Олийнык, в этот понедельник суд приговорил к пожизненному сроку 25-летнего экс-заключенного. Он отбывал срок за убийство и изнасилование, но досрочно вышел по "закону Савченко". Оказавшись на свободе, он изнасиловал и жестоко убил двух женщин, оставив без мам троих детей. Одна из женщин была его знакомой, вторая — случайной прохожей.

МВД И СУД. В Министерстве внутренних дел выхода пока не видят. "Снова ловим отпущенных и отправляем их за решетку. Кроме того, новые сроки, кроме пожизненных, также подлежат пересчету по "закону Савченко", — сокрушаются правоохранители. Судьи от нормы тоже не в восторге. "Если узнаю, что тот, кого я отпустил, снова совершил преступление, то мучают угрызения совести. Но как поступить по-другому, если есть закон? Не отпущу — тоже, выходит, нарушу закон. Этим, поверьте, обязательно воспользуется защита заключенного. Такой закон вообще нельзя было принимать!" — рассказал нам судья одного из судов Киевской области.

ПУЛЯ. Нардеп Надежда Савченко "свой" закон защищает, убеждая, что по нему выходят невиновные. "Он правильный, а цифры полиции необъективны. По нашим последним данным, освобождены около 800 человек, — говорит пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко. — Приведу пример. Один из бизнесменов отсидел в СИЗО около шести лет за то, что власти хотели отобрать у него бизнес. Его отпустили по этому закону, и выяснилось, что он невиновен".

Напомним, первыми по "закону Савченко" вышли экс-судья-"коляднык" Игорь Зварич (сидел за взятку, вышел на три года раньше срока) и виновный в смерти на охоте экс-нардеп Виктор Лозинский (на четыре года раньше).

Что дальше: правки возможны в 2017-м

Законопроект с правками в "закон Савченко" авторства МВД и Кабмина в Раде провалили 15 ноября из-за нехватки голосов. Теперь, по словам экспертов, правок стоит ожидать уже в 2017 году. В МВД все же надеются на благосклонность нардепов. "У нас есть поданный законопроект, и мы продолжаем настаивать на его рассмотрении", — сказал нам спикер МВД Артем Шевченко.

Согласны на правки и у Надежды Савченко. По словам Татьяны Проторченко, изменения могут коснуться Уголовно-процессуального кодекса: теоретически могут отменить норму отпускать досрочно тех, кто совершил тяжкие преступления. "Над этим работает группа юристов-волонтеров", — говорит Татьяна.