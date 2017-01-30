Госфинмониторинг рассказал, сколько миллиардов гривен отмыл Янукович и его команда

Сегодня, 15:11

Служба направила в правоохранительные органы более полутысячи материалов, касающихся финансовых преступлений экс-президента

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net
Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Госфинмониторинг активно расследует факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его приближенным. Об этом сообщает пресс-служа Госфинмониторинга.

Согласно сообщению, служба смогла оценить масштабы незаконных махинаций Янкуовича, его близких, должностных лиц его правительства и связанных с ними лиц, а также лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.

"За весь период проведения расследований (март 2014 – декабрь 2016 гг.) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными госслужащими, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов)", – говорится в сообщении.

Госфинмониторинг сообщил, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен.

По результатам принятых мер Госфинмониторинг за время проведения расследований заблоковал на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов США.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, особое внимание Госфинмониторинг уделяет поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом.

По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,1 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
Австрия, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, США, Швейцария, Янукович, евро, махинации, отмывание денег, госфинмониторинг, правоохранительные органы

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"Сегодня"

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