Гробы под окнами квартир: в Запорожье жители многоэтажки воюют с ритуальной службой (видео)

Сегодня, 13:46

Люди готовы обратиться в суд, чтобы заставить похоронное бюро переехать в другое место


Жители многоэтажки в центре Запорожья требуют, чтобы ритуальная служба уехала из помещения в их доме, либо прекратила разгружать гробы прямо посреди двора.

Все началось в конце прошлого года. Когда магазин похоронных принадлежностей открылся в помещении бывшего кафе на первом этаже.

"Хотелось бы не видеть эту картину, когда с подъезда выходишь, а с окна выгружаются гробы, кресты", – говорит жительница дома Елена Бродецкая.

Чтобы не видеть под своими окнами похоронных атрибутов, рассказывают жители дома, обращались с жалобами в мэрию, однако тщетно.

"Мы написали депутатам, собрали подписи. Наше законодательство раньше запрещало такие виды услуг предоставлять в жилых домах", – отмечает жительница многоэтажки Лидия Коломиец.

Никаких законов похоронное бюро не нарушает, уверен его владелец.

"Приходила проверка из благоустройства и райисполкома – никаких нарушений не было обнаружено. Здесь склад-магазин ритуальной атрибутики и похоронных принадлежностей. В отдельную категорию это не выделятся. Как магазин непродовольственных товаров. Какие-то разрешения, лицензии для этого не требуются", – говорит предприниматель Илья Левченко.

Между тем возмущенные жители готовятся судиться.

"Если у жильцов дома есть достаточно доказательств, подтверждающих, что именно таким образом использование помещения наносит им определенный вред, то они могут обратиться в суд, чтобы в судебном порядке ограничить определенные нарушения, которые происходят со стороны владельца", – разъясняет юрист Денис Тарасов.

Жители дома уверены – суд заставит ритуальную службу переехать в другое место, или хотя бы запретит предприятию грузить похоронные принадлежности во дворе многоэтажки.
видео, суд, дом, Запорожье, жители, многоэтажка, ритуальные услуги, гробы

Вы сейчас просматриваете новость "Гробы под окнами квартир: в Запорожье жители многоэтажки воюют с ритуальной службой (видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Люди попали в группу риска. Фото: 112.ua

Под Харьковом из-за бешеного пса могут пострадать 8 человек

Вчера, 16:04

Жители районного центра подкармливали собаку, пока она смертельно не заболела

Донбасс

Авдеевку возвращают к жизни. Фото: полиция

Спасатели рассказали о ситуации в Авдеевке

Вчера, 16:48

Город получил долгожданное электроснабжение

Харьков

Фото: atn.ua

Жители Люботина перекрывали трассу Харьков - Киев, требуя не лишать их медпомощи

Вчера, 15:52

Люди выступили против закрытия городской больницы в рамках формирования госпитальных округов

Одесса

Люди надеются на скорейшее потепление и ждут социальных выплат. Фото: AFP

В Одессе переселенцы зимуют в заброшенном интернате: "Сложно ночь проводить у котла"

Вчера, 14:01

Люди жалуются, что им задерживают выплаты – нужны новые справки

Украина

Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись маршрутка и легковушка

Вчера, 13:46

Спасатели применили спецоборудование, чтобы достать водителя и пассажиров "Таврии"

Запад

Фото: Pixabay

Жители Тернополя бесплатно обмениваются лекарствами в соцсети

Вчера, 13:07

К обмену лекарствами присоединились уже 1,5 тысячи человек, модераторами группы пригласили стать нескольких знакомых врачей

Другие регионы

Угонщиков задержали. Фото: 112.ua

Обознались: в Запорожье по ошибке украли полицейское авто

5 Февраля, 17:42

Преступников задержали, когда те только пытались осознать случившееся

Донбасс

Вячеслав Аброськин, фото Хвиля

В Авдеевке снаряд боевиков попал в квартиру с матерью и пятью детьми

4 Февраля, 00:59

Вечером боевики обстреляли старую часть Авдеевки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования