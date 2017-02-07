Гробы под окнами квартир: в Запорожье жители многоэтажки воюют с ритуальной службой (видео)
Люди готовы обратиться в суд, чтобы заставить похоронное бюро переехать в другое место
Жители многоэтажки в центре Запорожья требуют, чтобы ритуальная служба уехала из помещения в их доме, либо прекратила разгружать гробы прямо посреди двора.
Все началось в конце прошлого года. Когда магазин похоронных принадлежностей открылся в помещении бывшего кафе на первом этаже.
"Хотелось бы не видеть эту картину, когда с подъезда выходишь, а с окна выгружаются гробы, кресты", – говорит жительница дома Елена Бродецкая.
Чтобы не видеть под своими окнами похоронных атрибутов, рассказывают жители дома, обращались с жалобами в мэрию, однако тщетно.
"Мы написали депутатам, собрали подписи. Наше законодательство раньше запрещало такие виды услуг предоставлять в жилых домах", – отмечает жительница многоэтажки Лидия Коломиец.
Никаких законов похоронное бюро не нарушает, уверен его владелец.
"Приходила проверка из благоустройства и райисполкома – никаких нарушений не было обнаружено. Здесь склад-магазин ритуальной атрибутики и похоронных принадлежностей. В отдельную категорию это не выделятся. Как магазин непродовольственных товаров. Какие-то разрешения, лицензии для этого не требуются", – говорит предприниматель Илья Левченко.
Между тем возмущенные жители готовятся судиться.
"Если у жильцов дома есть достаточно доказательств, подтверждающих, что именно таким образом использование помещения наносит им определенный вред, то они могут обратиться в суд, чтобы в судебном порядке ограничить определенные нарушения, которые происходят со стороны владельца", – разъясняет юрист Денис Тарасов.
Жители дома уверены – суд заставит ритуальную службу переехать в другое место, или хотя бы запретит предприятию грузить похоронные принадлежности во дворе многоэтажки.
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