Грузовик на огромной скорости врезался в жилой дом, пять человек погибли (видео)
Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей
Трагедия произошла в уезде Хайюань на Северо-Западе Китая. Грузовик с песком потерял управление и врезался в жилые дома на обочине дороги. Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей. В результате инцидента также были разрушены три жилых дома.
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