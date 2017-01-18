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Грузовик на огромной скорости врезался в жилой дом, пять человек погибли (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/61_main.1484676406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/61_tn.1484676406.jpg Происшествия и криминал Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей

Грузовик на огромной скорости врезался в жилой дом, пять человек погибли (видео)

Сегодня, 13:01

Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей


Трагедия произошла в уезде Хайюань на Северо-Западе Китая. Грузовик с песком потерял управление и врезался в жилые дома на обочине дороги. Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей. В результате инцидента также были разрушены три жилых дома.
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