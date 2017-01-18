Грузовик на огромной скорости врезался в жилой дом, пять человек погибли (видео)

Трагедия произошла в уезде Хайюань на Северо-Западе Китая. Грузовик с песком потерял управление и врезался в жилые дома на обочине дороги. Водитель грузовика погиб на месте, еще четверо человек скончались несмотря на усилия врачей. В результате инцидента также были разрушены три жилых дома.







