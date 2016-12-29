Холод убил мужчину в Житомирской области

Тело погибшего нашли на дороге возле одного из местных сел; обстоятельства происшествия устанавливают

В Житомирской области в результате общего переохлаждения тела погиб 56-летний мужчина, житель села Вьюнки Пулинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

"Несчастье случилось вчера, 28 декабря. Как сообщили в райгосадминистрации, человек лежал на дороге возле села Подлесное. Очевидно, мужчина выпил лишнего, упал и замерз. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали пресс-службе.

Отмечается, что всего с начала года в области в результате общего переохлаждения организма погибли три человека, еще 30 человек были травмированы из-за обморожения и переохлаждения.

Напомним, в начале ноября в Киеве от переохлаждения умер мужчина.