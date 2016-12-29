Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Холод убил мужчину в Житомирской области http://www.segodnya.ua/img/article/7843/13_main.1483010714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/13_tn.1483010714.jpg Происшествия и криминал Тело погибшего нашли на дороге возле одного из местных сел; обстоятельства происшествия устанавливают 

Холод убил мужчину в Житомирской области

Сегодня, 13:24

Тело погибшего нашли на дороге возле одного из местных сел; обстоятельства происшествия устанавливают 

Мужчина выпил лишнего, упал и замерз. Фото с сайта vitaportal.ru
Мужчина выпил лишнего, упал и замерз. Фото с сайта vitaportal.ru

В Житомирской области в результате общего переохлаждения тела погиб 56-летний мужчина, житель села Вьюнки Пулинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

"Несчастье случилось вчера, 28 декабря. Как сообщили в райгосадминистрации, человек лежал на дороге возле села Подлесное. Очевидно, мужчина выпил лишнего, упал и замерз. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали пресс-службе.

Отмечается, что всего с начала года в области в результате общего переохлаждения организма погибли три человека, еще 30 человек были травмированы из-за обморожения и переохлаждения.

Напомним, в начале ноября в Киеве от переохлаждения умер мужчина. 
человек, холод, тело, погиб, обморожения, мужчина, переохлаждение, житомирская область, тело погибшего

Вы сейчас просматриваете новость "Холод убил мужчину в Житомирской области". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Грабителю грозит до 4-х лет тюрьмы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина ограбил девушку возле ресторана

Сегодня, 12:32

Грабителя поймали через полтора часа  

Донбасс

ДТП в Мариуполе. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП с троллейбусом в Мариуполе: полицейский находится в коме

Сегодня, 12:28

Правоохранитель является инспектором превентивной службы, его состояние тяжелое 

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

На Донбассе погиб один украинский военный

Сегодня, 11:51

В результате боя в районе Крутой Балки Вооруженные силы Украины понесли потери 

Происшествия

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали

В Киеве пьяный мужчина жестоко избил собственную мать

Сегодня, 10:52

Пожилую женщину немедленно госпитализировали  

Происшествия

Ради тушения спасателям пришлось разобрать стену. Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом горел частный дом, погиб мужчина

Сегодня, 10:33

Причины возгорания устанавливают эксперты

Днепропетровск

Фото: Stepan Sus, facebook

Погиб от пули снайпера: 21-летнего бойца похоронили в Днепропетровской области

Сегодня, 10:06

Военный был командиром третьей роты. У младшего офицера остались беременная жена, мать и младший брат

Донбасс

В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского. Фото: Головне Управління Національної поліції в Донецькій області / Facebook

В Мариуполе полицейский вылетел на встречную и врезался в троллейбус: есть погибшие

Сегодня, 06:21

В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского, сам правоохранитель находится в тяжелом состоянии

Мир

Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае, фото Travelask.ru

Смертники на машине протаранили правительственное здание в Китае

Сегодня, 03:28

Государственное информагентство "Синьхуа" назвало инцидент терактом

Харьков

В Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП: все подробности

Вчера, 20:13

Погиб ребенок, а друзья и родные пострадавшей в аварии пары собирают деньги на их лечение

Харьков

Фото: demiart.ru

В Харькове семейная ссора закончилась поножовщиной

Вчера, 19:04

Мужчина кухонным ножем нанес удары женщине 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.