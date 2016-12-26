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Иностранцы попали в жуткое ДТП под Винницей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/63_main.1482753111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/63_tn.1482753111.jpg Происшествия и криминал 25-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся

Иностранцы попали в жуткое ДТП под Винницей (фото)

Сегодня, 13:50

25-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся

В ДТП пострадали граждане Республики Молдова. Фото: полиция
В ДТП пострадали граждане Республики Молдова. Фото: полиция

Под Винницей в ДТП пострадали четверо иностранцев.

Как рассказали в пресс-службе полиции, вблизи поворота на село Медвежье Ушко перевернулся микроавтобус "Мерседес". Четверо пассажиров иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Все пострадавшие граждане Республики Молдова.

"По предварительным данным следствия, установлено, что 25-летний водитель автомобиля "Мерседес", житель Республики Молдова, двигаясь в направлении Могилев-Подольского, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия четверо пассажиров иномарки в возрасте от 38 до 47 лет, среди которых одна женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", – отмечают правоохранители.

pm400image002Фото: полиция

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

pm435image004Фото: полиция

Напомним, в Одессе утром 26 декабря по улице Академика Филатова, 41 произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ 2104, ВАЗ Самара и BMW.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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