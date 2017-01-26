Из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов

Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов

10 пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов на станции Каменка (Черкасская область).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинули с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути", – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Из-за этого события задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов – Херсон, №120 Львов – Кривой Рог, №732 Киев – Запорожье, №776 Киев – Харьков, №70 Львов – Мариуполь, №11 Новоалексеевка – Киев, № 137 Одесса – Черкассы, № 73 Кривой Рог – Москва, №739 Кривой Рог – Киев и №733 Запорожье – Киев.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.