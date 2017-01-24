Из-за стрельбы в Олевске уволили полицейских начальников

Сегодня, 18:42

К дисциплинарной ответственности привлечены 12 работников полиции Житомирской области

Место происшествия. Фото: соцсети
Место происшествия. Фото: соцсети

Из-за стрельбы в Олевске к дисциплинарной ответственности привлечены 12 работников полиции Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции. По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Два из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены со службы в полиции. Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности", – отметили в полиции.

Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым – объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 16 января, в Олевске Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. 23 января в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.

В полиции заявили, что непосредственная причина перестрелки в Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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