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Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов http://www.segodnya.ua/img/article/7903/1_main.1484930496.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/1_tn.1484930496.jpg Происшествия и криминал Постоянно следите, чтобы ваша сумка была всегда застегнутой, а в людных местах старайтесь прижимать ее к себе спереди

Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

Сегодня, 21:00

Постоянно следите, чтобы ваша сумка была всегда застегнутой, а в людных местах старайтесь прижимать ее к себе спереди

Используйте внутренние карманы с застежкой. Автор фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
Используйте внутренние карманы с застежкой. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Практически каждый день у украинцев воруют личные вещи в маршрутке или троллейбусе.

Самые высокие шансы остаться без мобильного телефона или кошелька во время поездки в общественном транспорте в час пик. Вместе с тем правоохранители говорят, что карманные кражи — это тот вид преступления, который легче всего предупредить. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную историю, придерживайтесь следующих пяти правил.

  1. если перевозите общественным транспортом значительную сумму денег, не кладите много купюр в один кошелек или карман, лучше хранить в разных местах, однако отнюдь не в наружных карманах;
  2. для хранения денег или мобильников используйте внутренние карманы с застежкой. Обратите внимание на то, чтобы ваши портмоне или кошелек не выглядывали из-под одежды;
  3. постоянно следите, чтобы ваша сумка была всегда застегнутой, а в людных местах старайтесь прижимать ее к себе спереди;
  4. если вы почувствовали, как кто-то шарит в вашем кармане, смело хватайте его за руку и кричите, что поймали вора. Как правило, в таких случаях последний пытается выкинуть ваши вещи на пол и исчезнуть;
  5. если кто-то толкнул вас в общественном транспорте или в толпе – не смотрите ему в лицо, сначала посмотрите, что он держит в руках. Возможно, это ваша вещь.

Если же вы все-таки стали жертвой карманных воров, немедленно сообщите об этом в полицию. Своевременное сообщение о преступлении поможет оперативно разоблачить и задержать преступника.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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