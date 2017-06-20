Как выглядит погоня полиции за подозреваемыми в реальной жизни

18 июня трое неизвестных вынесли из ювелирного салона в Волгоградской области России украшений на 85 тысяч долларов США. После того как преступники скрылись, за ними в погоню отправились полицейские. Один из них — 37-летний старший лейтенант полиции — получил огнестрельное ранение, момент которого попал на видео.





