Киллер устроил стрельбу прямо во время свадебной церемонии (видео)
Хладнокровный убийца зашел в церковь прямо за молодоженами и сделав несколько выстрелов спокойно ушел
Снимавший свадебную церемонию оператор и не думал, что снимет попытку убийства двух человек. Мужчина вошел в церковь вслед за молодоженами, и подойдя к гостям достал из-за пояса пистолет и открыл стрельбу.
Целью убийцы стали 62-летний Цицерон Барбоза да Силва, а также его 37-летний сын Эдмилсон Безерра да Силва. Сделав несколько выстрелов мужчина также спокойно покинул место преступления. Оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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