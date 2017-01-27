Копы остановили грабителей выстрелом в Полтавской области

Злоумышленниками оказались двое мужчин в возрасте 24 и 22 года, оба – жители соседней области

В Кременчуге патрульные полицейские во время задержания грабителей применили табельное оружие.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, двое мужчин, убегая от правоохранителей, остановились только после предупредительного выстрела в воздух.

27-го января, около часа ночи, по улице Небесной Сотни двое неизвестных мужчин украли у женщины сумку с личными вещами и пакет с продуктами. На место происшествия направили ближайший наряд полиции. В поле зрения правоохранителей попали двое подозрительных молодых. Увидев полиции, они начали убегать и на требование остановиться не реагировали.

"Во время преследования, после нескольких предупреждений, патрульные осуществили выстрел в воздух, и только после этого беглецов удалось задержать", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались двое мужчин в возрасте 24 и 22 года, оба – жители соседней области.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленника грозит от четырех до шести лет заключения.

Напомним, ранее в Днепре копы обстреляли угнанный автомобиль.