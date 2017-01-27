Копы остановили грабителей выстрелом в Полтавской области

Сегодня, 19:16

Злоумышленниками оказались двое мужчин в возрасте 24 и 22 года, оба – жители соседней области

Фото: lexltd.com.ua
Фото: lexltd.com.ua

В Кременчуге патрульные полицейские во время задержания грабителей применили табельное оружие.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, двое мужчин, убегая от правоохранителей, остановились только после предупредительного выстрела в воздух.

27-го января, около часа ночи, по улице Небесной Сотни двое неизвестных мужчин украли у женщины сумку с личными вещами и пакет с продуктами. На место происшествия направили ближайший наряд полиции. В поле зрения правоохранителей попали двое подозрительных молодых. Увидев полиции, они начали убегать и на требование остановиться не реагировали.

"Во время преследования, после нескольких предупреждений, патрульные осуществили выстрел в воздух, и только после этого беглецов удалось задержать", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались двое мужчин в возрасте 24 и 22 года, оба – жители соседней области.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленника грозит от четырех до шести лет заключения.

Напомним, ранее в Днепре копы обстреляли угнанный автомобиль.
стрельба, Кременчуг, выстрел, обстреляли, копы, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "Копы остановили грабителей выстрелом в Полтавской области". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Лиса из леса пришла к людям. Фото: pinterest.com

В Червонограде копы застрелили лисицу

Сегодня, 11:32

По словам  очевидцев, заметивших животное на улицах города, лиса шипела и бросалась на людей

Происшествия и криминал

В Сумах взорвался газовый счетчик. Фото: патрульная полиция

Взрыв прогремел в Сумах: эвакуировали сотни человек

Сегодня, 10:36

По предварительной информации полиции, взорвался газовый счетчик, который находился возле дома № 33, после чего началась сильная утечка газа

Днепр

В одном из ночных клубов Одессы произошла драка со стрельбой. Фото из открытых источников

В Днепре открыли стрельбу по трамваю

Сегодня, 10:22

Под прицел попал трамвай маршрута №15. Водитель транспортного средства услышал, как разбилось окно в салоне

Общество

Юрий Луценко, фото AFP

Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "Умышленное убийство"

Вчера, 20:21

Окончательное решение будет принято по завершении всех экспертиз

Происшествия и криминал

Фото AFP

В Новой Одессе со стрельбой угнали Hyundai

Вчера, 18:54

Четверо похитителей транспортного средства задержаны и находятся под стражей

Донбасс

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

Боевики на Донбассе применили "Грады" и танки: военные несут потери

Вчера, 18:18

На протяжении дня противник нарушал перемирие на всех направлениях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования