Копы попали в тройное ДТП в Николаеве: пострадали двое патрульных (фото,видео)

Сегодня, 12:06

Пьяный водитель внедорожника протаранил полицейское авто, от удара Prius развернуло и он столкнулся с Hyundai 


ДТП в Николаеве. Видео:novosti-n.org

В Николаеве произошло тройное ДТП с участием патрульных полицейских.  

Как сообщает novosti-n.org, в ночь с воскресенья на понедельник, 30 января, на ул. Чкалова в Николаеве, внедорожник SsangYong Rexton на полном ходу врезался в полицейский Toyota Prius.

ДТП произошло, когда правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Tucson.

От удара Prius развернуло, и он столкнулся с Hyundai. В результате ДТП двое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле, были травмированы. Их госпитализировали каретой скорой помощи.

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mediainfo.mk.ua

Водитель внедорожника находился в состоянии  алкогольного опьянения. При проверке в крови у него обнаружено 1,89 промилле алкоголя.

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mediainfo.mk.ua

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП на Братиславской. Мужчина разбил три авто, в его крови обнаружили 2,23 промилле алкоголя. 
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