Коррупционный скандал в Запорожье: доцент вуза прятал взятку в Уголовном кодексе (видео)

Сегодня, 19:12

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной взятки 


Доцента поймали на взятке в Запорожье. Видео: СБУ

Доцента кафедры юридического факультета одного из вузов Запорожья разоблачили во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СБУ, преподаватель систематически требовал деньги от студентов учебного заведения за сдачу экзаменов. Расценки колебались от 400 грн до одной тысячи гривен.

"Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной неправомерной выгоды от группы студентов. Интересно, что взятку доцент прятал в издании Уголовного кодекса Украины. Во время обыска правоохранители также изъяли зачетные ведомости, в которых напротив фамилий студентов, отказавшихся платить "дань", стояли отметки о том, что они не сдали экзамен", – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 368 УК Украины. Доценту сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Сумской области 27-летний глава сельсовета попался на крупной взятке
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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