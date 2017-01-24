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Кровавые разборки в Олевске: число жертв перестрелки возросло http://www.segodnya.ua/img/article/7911/42_main.1485246588.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/42_tn.1485246588.jpg Происшествия и криминал Четырем участникам конфликта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один мужчина находится под домашним арестом

Кровавые разборки в Олевске: число жертв перестрелки возросло

Сегодня, 10:29

Четырем участникам конфликта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один мужчина находится под домашним арестом

Умер еще один участник конфликта. Фото: соцсети
Умер еще один участник конфликта. Фото: соцсети

В реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник кровавой перестрелки в Житомирской области – 32-летний житель Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи. 23 января в реанимационном отделении Олевской больницы скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области", – отмечают правоохранители.  

Также полицейские сообщают, что уже избрана мера пресечения в отношении пяти участников перестрелки в Олевске. Четырех мужчин взяли под стражей, еще один находится под домашним арестом.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 16 января, в Олевске Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

В полиции заявили, что непосредственная причина перестрелки в Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе – молекулярно-генетических. Начат отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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