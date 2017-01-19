Кровавые разборки в Олевске: полиция установила более 30 участников перестрелки

Правоохранители Житомирской области установили более 30 участников кровавой перестрелки в городе Олевск.

Некоторых подозреваемых уже задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"В настоящее время полицией установлены более 30 участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержаны. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявлены в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам перестрелки удалось скрыться из Олевска в ночь 16 января, – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Также сейчас продолжается допрос свидетелей и ряд экспертиз. Кроме того, у участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие.

Отмечается, что в Олевском районе и в самом райцентре публичный порядок и безопасность местных жителей охраняют бойцы подразделений особого и специального назначения и подразделения патрульной полиции.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 16 января, в Олевске Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

В полиции заявляют, что непосредственная причина перестрелки в Житомирской области не связана с незаконной добычей янтаря.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.