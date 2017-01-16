Кровавые разборки в Житомирской области: участников перестрелки разыскивают

В регионе продолжается спецоперация полиции; кроме того, в усиленном режиме работают и патрульные Житомира

В Житомирской области продолжается спецоперация по поиску и установлению участников перестрелки в Олевске. Эту информацию УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

"Сейчас в области продолжается спецоперация по поиску и обнаружению всех участников ночной перестрелки в райцентре", – отметила она.

Кроме того, в усиленном режиме работает и патрульная полиция Житомира – все экипажи проводят проверку транспортных средств.

Напомним, ночью 16 января в Олевске Житомирское на центральной площади города вспыхнул конфликт между несколькими десятками мужчин с применением оружия. По информации правоохранителей, в результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи.