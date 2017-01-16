Кровавый снег и взрыв гранаты: бандиты напали на толпу в центре Олевска (фото)

Ночью с воскресенья на понедельник в Олевске Житомирской области неизвестные устроили массовую стрельбу. По состоянию на 5 утра было известно минимум об одном погибшем. Об этом сообщает местный журналист Александр Николайчук.

"Около 12 ночи в центр Олевск приехали не менее трех автомобиля, среди которых был икроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности, вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят которые находились вблизи кафе и парковки", – написал Николайчук на своей странице в Facebook.

Во время массового столкновения кто-то из приехавших бросил в толпу гранату. "Как следствие много молодых людей получили ранения различной степени", – сообщает Николайчук.











По данным журналиста, стрелявшие после происшествия уехали за город. "Насколько мне известно в Житомирской области введен план "Сирена", а в Олевск отправлено спецотряд полиции. Под усиленной охраной находится Олевская районная больница, которая принимает тяжелобольных. ... На территории больницы находится начальник Олевского райотдела полиции и главный прокурор. ... Медперсонал напуган, потому что бандитов на территории больницы видели с автоматами, так как среди тяжело раненых по меньшей мере двое неместных", – отметил Николайчук.





Напомним, Олевск, в котором добывают янтарь, уже несколько лет страдает от действий бандитов.