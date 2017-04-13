"Лидер банды" подростков из Чернигова публично извинилась перед избитой школьницей

Вчера, 19:37

Мария Пивень попросила прощения и у других пострадавших девочек, пообещав, что изменится


"Лидер банды" черниговских подростков – 14-летняя Мария Пивень – публично извинилась перед своими жертвами.

В эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" девушка попросила прощения у Полины Малоштан, которую избили в Чернигове в начале апреля.

"Полина, прости меня, пожалуйста. Я тебя прекрасно понимаю. Я правда извиняюсь перед тобой. Я правда не хотела. Я хотела нормально поговорить", – сказала Мария Пивень.

Она также извинилась перед другим пострадавшим девочками и пообещала, что изменит свое поведение в лучшую сторону.

Мария Пивень рассказала, что год назад ее избила группа мальчиков. Школьница утверждает, что именно после этого случая и начала возмещать свою агрессию на других, избивая ровесников.

"Она стала бить всех подряд, потому что та боль, которую нанесли ей, она не нашла выхода, она неизлечимая", – заступилась психолог за девочку в конце программы. 

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.

Видео: соцсети

Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.

После избиения пострадавшая Полина Малоштан неделю лежала в больнице. Девочка получила сотрясение головного мозга и другие травмы, она также жаловалась на сильные боли в челюсти и спине.

По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

В полиции отмечают, что за такое преступление даже несовершеннолетним участникам конфликта может грозить до 4 лет лишения свободы. Судьбу подозреваемых после завершения расследования решит суд.  
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Источник:

"Сегодня"

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