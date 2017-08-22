Марьинка подверглась мощному обстрелу

Боевики обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки, никто из местных жителей не пострадал.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook.

"20 августа около 19:00 боевики обстреляли с применением ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы Марьинки. В результате попадания выстрела РПГ-7 и его разрыва в воздухе повреждены две хозяйственные постройки по улице Героев Чернобыля. В зданиях осколками посекло стены, повреждены крыши. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате попадания выстрела калибра 12,7 мм около 21:00 повреждены стекла окон школы №2 по улице Дружбы.

"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", – добавили в СЦКК.