Марш равенства в Киеве: появилось видео первых столкновений

В центре Киеве в парке имени Тараса Шевченко начались потасовки между противниками и участниками Марша равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017.

Активисты националистических движений попытались атаковать участников мероприятия но были сдержаны кордоном полиции.

По словам спикера Национальной полиции Киева Оксаны Блищик, около ста противников проведения марша возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу.

"У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики", – добавила Блищик на своей странице в Facebook.

Напомним, Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017 состоится утром в воскресенье, 18 июня, в историческом центре Киева. Сбор участников гей-парада начался в 9:00 на пересечении улиц Хмельницкого и Владимирской перед входом в дом Учителя (ул. Владимирская, 57).

Ожидается, что участники пройдут по улице Владимирской, затем свернут на ул. Льва Толстого и пройдут до площади Льва Толстого. Там марш и должен завершиться. Праворадикалы (Свобода и Правый сектор) с утра блокируют центр Киева, чтобы не допустить шествия. Полиция пропускает участников через металлодетекторы, также выставлены металлические перегородки.