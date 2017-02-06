Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на трассе Киев-Харьков (фото)

Сегодня, 15:05

На момент столкновения в автобусе находилось 18 пассажиров и водитель

ДТП на трассе Киев-Харьков. Фото: полиция
ДТП на трассе Киев-Харьков. Фото: полиция

Сегодня в Полтавской области произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщает пресс-служба полиции, около 7:00 на 189 километре автодороги Киев-Харьков, в селе Пышное Лубенского района, столкнулись автомобиль "Фиат Добло" и автобус "Рута-20". На момент столкновения в автобусе находилось 18 пассажиров и водитель

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Фото: полиция

В результате ДТП травмирован пассажир маршрутки и женщина-пассажир автомобиля "Фиат Добло". Их доставили в местную больницу.

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Фото: полиция

Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения) – наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Фото: полиция

Напомним, в Запорожье произошло жуткое ДТП. На перекрестке улиц Демократической и Северного шоссе "Таврия" столкнулась с микроавтобусом БАЗ-2215 ("Дельфин"), перевозившем пассажиров по маршруту №54.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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